Спикер Рады Стефанчук прокомментировал планируемое в Госдуме обсуждение по ЛНР и ДНР

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук прокомментировал планируемое в Госдуме обсуждение вопроса о рассмотрении проекта обращения к президенту России о признании независимости самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

По словам Стефанчука, в соответствии с решением ООН, ДНР и ЛНР являются составляющей территории Украины.

«Что касается голосования в Госдуме, это не первое и не последнее решение, которое может быть, которое вызовет непонимание всего мира», — цитирует его РИА Новости.

Также спикер Рады заявил, что украинский парламент готовит постановление, «которое ещё раз подтвердит принадлежность территорий так называемых ЛНР и ДНР составляющей частью Украины».

Ранее сообщалось, что проект постановления о консультациях с МИД России по вопросу признания ЛНР и ДНР внесли в Госдуму.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Государственной думы 14 февраля обсудит вопрос, рассматривать ли на заседании палаты проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик или же направить документ в МИД для получения отзыва.