Экс-премьер ДНР Бородай заявил об устроенном украинскими военными «снайперском сафари» в Донбассе
14 февраля 2022

Экс-премьер ДНР Бородай заявил об устроенном украинскими военными «снайперском сафари» в Донбассе

14 февраля 2022 | 10:32

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Бывший глава правительства самопровозглашённой Донецкой народной республики, руководитель Союза добровольцев Донбасса и депутат Государственной думы Александр Бородай в интервью ведущему рубрики «Укол зонтиком» стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» Виталию Серуканову заявил, что украинские военные приглашают на линию фронта иностранных снайперов для «сафари» на граждан ЛНР и ДНР.

«В Америке, на Западе, есть культура снайперской стрельбы. Приезжали люди (в зону боевого конфликта в Донбассе. — RT) пострелять по людям за деньги. Это сафари, за которые платят деньги. Не им платили, а они платили (стрелки. — RT) за то, чтобы получить такую возможность. Как в Африку ездят на охоту, так же едут и в Донбасс, чтобы пострелять по живым мишеням», — заявил Александр Бородай.

По словам главы Союза добровольцев Донбасса, иностранные «туристы», как правило, используют для стрельбы по жителям и военнослужащим ДНР и ЛНР мощные дальнобойные снайперские винтовки, в том числе и американского производства. 

При этом украинские политики, чиновники и военнослужащие не просто знают о том, что на линию соприкосновения приезжают иностранные гражданские снайперы, но и способствуют развитию такого вида «туризма».

Полное интервью с Александром Бородаем.