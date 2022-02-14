Экс-премьер ДНР Бородай рассказал о возможной агрессии со стороны Киева

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RT
Бывший председатель Совета министров самопровозглашённой Донецкой народной республики, глава Союза добровольцев Донбасса и депутат Государственной думы Александр Бородай в интервью RT рассказал о возможной подготовке украинской армии к наступлению на Донецк и Луганск.
Экс-премьер ДНР Бородай рассказал о возможной агрессии со стороны Киева
  • РИА Новости

«По моим представлениям, они (Украина. — RT) притащили туда 80, а может быть, и 90% своих боеспособных ресурсов, и есть ощущение, что они готовятся к наступательной операции», — заявил Бородай.

При этом глава Союза добровольцев Донбасса отметил, что в большинстве украинских подразделений низкий боевой дух, повальное злоупотребление спиртными напитками и нежелание личного состава начинать активные боевые действия. 

Тем не менее, по словам Бородая, от военнослужащих ВСУ не зависит, начнётся наступление или нет, так как это решение будут принимать не украинские власти, а их «хозяева».

Полное интервью с Александром Бородаем. 

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