Захарова заявила о нашпигованности Украины оружием НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявила о нашпигованности Украины оружием НАТО.

«Украина нашпигована оружием, это оружие, которое поставляется натовскими странами во главе с США, Британией и так далее», — цитирует её РИА Новости.

Также она добавила, что за последние два месяца число западных инструкторов на территории Украины «увеличилось кратно».

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил об опасности поставок Западом оружия на Украину.

11 февраля глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что передаваемое Киеву оружие может быть использовано для терактов в Европе.