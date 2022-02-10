Зеленский заявил о стабильной экономической ситуации на Украине

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о стабильной экономической ситуации в стране.
Зеленский заявил о стабильной экономической ситуации на Украине
  • РИА Новости

Как сообщил офис украинского президента, об этом Зеленский заявил на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации.

«По словам главы государства, в настоящее время с точки зрения безопасности нет препятствий, которые мешали бы бизнесу работать... Президент подчеркнул: экономическая ситуация на Украине сегодня стабильная, что отражается на укреплении гривны», — сказано в сообщении.

Он добавил, что получение Киевом макрофинансовой помощи от ЕС и других организаций является позитивным сигналом для бизнеса.

28 января Зеленский заявил, что Украине нужно по меньшей мере $4—5 млрд для стабилизации экономики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить