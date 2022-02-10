Зеленский заявил о стабильной экономической ситуации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о стабильной экономической ситуации в стране.

Как сообщил офис украинского президента, об этом Зеленский заявил на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации.

«По словам главы государства, в настоящее время с точки зрения безопасности нет препятствий, которые мешали бы бизнесу работать... Президент подчеркнул: экономическая ситуация на Украине сегодня стабильная, что отражается на укреплении гривны», — сказано в сообщении.

Он добавил, что получение Киевом макрофинансовой помощи от ЕС и других организаций является позитивным сигналом для бизнеса.

28 января Зеленский заявил, что Украине нужно по меньшей мере $4—5 млрд для стабилизации экономики.