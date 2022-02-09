В Казахстане в 2022 году планируют начать производство автоматов Калашникова

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На заводе «Тыныс» в Казахстане в 2022 году планируют запустить производство автоматов Калашникова. Об этом сообщается на сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

«В Кокшетау планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года», — говорится в сообщении.

По данным министерства, на базе завода «Тыныс» будет осуществляться сборка автоматов АК-12 и АК-15.

В декабре директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что российская и индийская стороны подписали контракт на производство в Индии более 600 тыс. автоматов Калашникова.

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