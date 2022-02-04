Замглавы Мининформации ДНР прокомментировал блокировку республиканских YouTube-каналов

Блокировка ресурсов самопровозглашённой Донецкой народной республики видеохостингом YouTube ничем не обоснована, заявил замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов. В разговоре со спецкором RT Ильёй Васюниным замминистра связал блокировку с очередным заявлением Пентагона о фейковых новостях из России.

«С утра Washington Post написала, а также было заявлено Пентагоном, что Россия якобы готовит фейковые материалы о наступлении Украины. Там будут актёры, которые будут играть жертв. Таким образом они подготавливают общественное мнение на случай, если Украина действительно пойдёт в наступление на нас», ― пояснил Безсонов.

По словам чиновника, ресурсы ДНР как источник правдивой информации мешают США.

«Наши YouTube-каналы — это каналы, которые бы показывали реальную картину происходящего на Донбассе. А сейчас они просто пытаются этот информационный инструмент нивелировать», ― подытожил замминистра.

4 февраля администрация YouTube заблокировала каналы Министерства информации и Управления Народной милиции ДНР