В ДНР заявили о причастности спецслужб к блокировке каналов Донецка в YouTube

Замначальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о причастности украинских и западных спецслужб к блокировке ресурсов Донецка в YouTube.

«Считаем, что атака на наши интернет-ресурсы является частью информационной кампании «Сокрушительный меч», развязанной западными и украинскими спецслужбами против наших республик», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Басурина, целью таких действий является информационная блокада республик, чтобы они не могли оперативно доводить до мировой общественности информацию о «подготовке киевского режима к агрессии в Донбассе».

Ранее министр информации ДНР Игорь Антипов заявил, что администрация YouTube заблокировала каналы Министерства информации и Управления Народной милиции республики.

4 февраля также стало известно, что администрация YouTube удалила канал Луганского информационного центра без объяснения причин.