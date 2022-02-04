В ДНР заявили о причастности спецслужб к блокировке каналов Донецка в YouTube

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Замначальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о причастности украинских и западных спецслужб к блокировке ресурсов Донецка в YouTube.
В ДНР заявили о причастности спецслужб к блокировке каналов Донецка в YouTube
  • ©Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket
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«Считаем, что атака на наши интернет-ресурсы является частью информационной кампании «Сокрушительный меч», развязанной западными и украинскими спецслужбами против наших республик», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Басурина, целью таких действий является информационная блокада республик, чтобы они не могли оперативно доводить до мировой общественности информацию о «подготовке киевского режима к агрессии в Донбассе».

Ранее министр информации ДНР Игорь Антипов заявил, что администрация YouTube заблокировала каналы Министерства информации и Управления Народной милиции республики.

4 февраля также стало известно, что  администрация YouTube удалила канал Луганского информационного центра без объяснения причин.

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