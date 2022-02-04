Глава Минюста Латвии предложил перенести российский корпункт Deutsche Welle в Ригу

Министр юстиции Латвии Янис Борданс предложил перенести в Ригу московское бюро медиакомпании Deutsche Welle (DW), которое ранее закрыли в Москве.

«Если Россия не отменит запрет на работу московского бюро DW, то призываю Германию рассмотреть возможность перенести его в Ригу», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.

Позднее московское бюро медиакомпании сообщило на своём сайте о закрытии.