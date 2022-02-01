Бывший генсек ОБСЕ Гремингер рассказал о возможных провокациях в Донбассе

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В условиях напряжённой ситуации в Донбассе нельзя исключать риск провокаций, заявил в интервью РИА Новости бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

«В очень накалённой ситуации всегда есть риск провокаций со всех сторон, в том числе, кстати, и со стороны спойлеров, которые действуют не в русле официальной политики», — рассказал Гремингер.

Он также указал на необходимость рационального реагирования на подобные инциденты.

«И если провокации произойдут, я думаю, важно не реагировать слишком остро, отвечать обдуманно и пропорционально и не обострять ситуацию только на основании, возможно, очень простой и глупой провокации», — заявил Гремингер.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не может исключать провокации с украинской стороны.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Соединённые Штаты поставляют Украине летальное оружие и подталкивают киевский режим к прямым провокациям против России

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