Зеленский пообещал фотографии военных ВСУ из Крыма

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Украинский лидер Владимир Зеленский в своём новогоднем обращении пообещал гражданам, что в 2022 году военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) смогут сделать фотографии в Крыму и Донбассе.

Об этом сообщает РИА Новости

По словам Зеленского, после этого ветераны боевых действий смогут повесить у себя «фото с побратимами, вместе с которыми они защищали свою землю».

«Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма», — резюмировал украинский президент.

Ранее Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом обсудил совместные действия по сохранению мира в Европе, проведение реформ и борьбу с олигархами на Украине.

Байден, в свою очередь, пообещал Зеленскому «решительно ответить» в случае обострения ситуации на украинской границе. 

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