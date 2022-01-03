Зеленский пообещал фотографии военных ВСУ из Крыма

Украинский лидер Владимир Зеленский в своём новогоднем обращении пообещал гражданам, что в 2022 году военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) смогут сделать фотографии в Крыму и Донбассе.

Об этом сообщает РИА Новости

По словам Зеленского, после этого ветераны боевых действий смогут повесить у себя «фото с побратимами, вместе с которыми они защищали свою землю».

«Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма», — резюмировал украинский президент.

Ранее Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом обсудил совместные действия по сохранению мира в Европе, проведение реформ и борьбу с олигархами на Украине.

Байден, в свою очередь, пообещал Зеленскому «решительно ответить» в случае обострения ситуации на украинской границе.