Зеленский пообещал фотографии военных ВСУ из Крыма
Об этом сообщает РИА Новости
По словам Зеленского, после этого ветераны боевых действий смогут повесить у себя «фото с побратимами, вместе с которыми они защищали свою землю».
«Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма», — резюмировал украинский президент.
Ранее Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом обсудил совместные действия по сохранению мира в Европе, проведение реформ и борьбу с олигархами на Украине.
Байден, в свою очередь, пообещал Зеленскому «решительно ответить» в случае обострения ситуации на украинской границе.