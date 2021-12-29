Белоруссия направит запрос о результатах расследования нападения на дипмиссию в Лондоне

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Белорусская сторона направит запрос о результатах расследования нападения на посольство республики в Великобритании. Об этом заявил посол Белоруссии в Лондоне Максим Ермолович.
Белоруссия направит запрос о результатах расследования нападения на дипмиссию в Лондоне
  • РИА Новости

19 декабря в МИД Белоруссии заявили, что на посольство республики в Великобритании совершено нападение, один сотрудник получил серьёзные травмы.

«Мы пока официальных запросов о предварительных результатах расследования в полицию не направляли, но собираемся это сделать в ближайшее время — причём как напрямую в муниципальную полицию, так и запрос по каналам дипломатической связи», — приводит РИА Новости его слова.

Ермолович добавил, что белорусская сторона намерена выяснить, как проходит расследование.

20 декабря в полиции в Лондоне заявили, что проверяют сообщения о нападении на посольство Белоруссии.

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