В Белоруссии заявили, что система здравоохранения успешно справляется с COVID-19

Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко в эфире СТВ заявил, что белорусская система здравоохранения успешно справляется с пандемией коронавируса.

«Система здравоохранения в республике справилась с той ситуацией, которая наблюдается второй год практически. Да, протокол лечения меняется, да, меры профилактики тоже меняются. Это говорит о том, что мы работаем не только медики-практики сообща, но и с наукой в ногу тоже идём, как с отечественной, так и нашими партнёрами — прежде всего по ЕврАзЭС, в первую очередь, конечно, с Российской Федерацией», — приводит РИА Новости его слова.

Тарасенко подчеркнул, что «год был напряжённый, но не такой сложный, если сравнивать с 2020 годом».

Ранее сообщалось, что в Белоруссии за сутки выявили 983 случая коронавируса.