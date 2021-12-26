В Белоруссии заявили, что система здравоохранения успешно справляется с COVID-19

Короткая ссылка
Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко в эфире СТВ заявил, что белорусская система здравоохранения успешно справляется с пандемией коронавируса.
В Белоруссии заявили, что система здравоохранения успешно справляется с COVID-19
  • Legion-Media

«Система здравоохранения в республике справилась с той ситуацией, которая наблюдается второй год практически. Да, протокол лечения меняется, да, меры профилактики тоже меняются. Это говорит о том, что мы работаем не только медики-практики сообща, но и с наукой в ногу тоже идём, как с отечественной, так и нашими партнёрами — прежде всего по ЕврАзЭС, в первую очередь, конечно, с Российской Федерацией», — приводит РИА Новости его слова.

Тарасенко подчеркнул, что «год был напряжённый, но не такой сложный, если сравнивать с 2020 годом».

Ранее сообщалось, что в Белоруссии за сутки выявили 983 случая коронавируса. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить