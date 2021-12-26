Депутат Рады Кива рассказал о влиянии «ультиматума» Путина на власти США

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что что Соединённые Штаты «свернут» своё присутствие на Украине после пресс-конференции российского лидера Владимира Путина.

«Путин чётко дал понять, что если американцы продолжат провокационную политику в отношении его страны, используя Украину, Россия перейдёт к прямым действиям по пресечению провокаций», — написал Кива в своём Telegram-канале.

Он заявил, что осталось лишь дождаться реакции Запада.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Позднее Путин на заседании коллегии Министерства обороны заявил, что предложения России по гарантиям безопасности не являются ультиматумом западным странам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не получала обратной связи от стран НАТО по гарантиям безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить