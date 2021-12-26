Депутат Рады Кива рассказал о влиянии «ультиматума» Путина на власти США

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что что Соединённые Штаты «свернут» своё присутствие на Украине после пресс-конференции российского лидера Владимира Путина.

«Путин чётко дал понять, что если американцы продолжат провокационную политику в отношении его страны, используя Украину, Россия перейдёт к прямым действиям по пресечению провокаций», — написал Кива в своём Telegram-канале.

Он заявил, что осталось лишь дождаться реакции Запада.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Позднее Путин на заседании коллегии Министерства обороны заявил, что предложения России по гарантиям безопасности не являются ультиматумом западным странам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не получала обратной связи от стран НАТО по гарантиям безопасности.