Депутат Рады Кива рассказал о влиянии «ультиматума» Путина на власти США
«Путин чётко дал понять, что если американцы продолжат провокационную политику в отношении его страны, используя Украину, Россия перейдёт к прямым действиям по пресечению провокаций», — написал Кива в своём Telegram-канале.
Он заявил, что осталось лишь дождаться реакции Запада.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.
Позднее Путин на заседании коллегии Министерства обороны заявил, что предложения России по гарантиям безопасности не являются ультиматумом западным странам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не получала обратной связи от стран НАТО по гарантиям безопасности.