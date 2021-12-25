В СНБО сообщили, что Украина может не признать решений России и стран Запада

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что решения других государств касательно судьбы Украины не будут эффективными, если их не признают сами украинцы.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Данилов заявил, что планов по размещению на территории Украины военного контингента других стран пока нет.

Также он отметил, что оснований для введения военного положения на Украине нет.

Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявляла, что, по некоторым данным, Киев стянул в Донбасс до 125 тыс. военных.