В Белоруссии заявили о желании внешних сил уничтожить белорусскую государственность

Спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что внешние силы всё ещё хотят уничтожить белорусскую государственность.

«Внешние силы по-прежнему строят планы по уничтожению белорусской государственности. Достижения независимой Белоруссии — мир и безопасность, народное единство и традиционные ценности, социально ориентированная экономика и миролюбивая внешняя политика — их главные мишени», — заявила она.

Её слова приводит пресс-служба верхней палаты парламента в своём Telegram-канале.

Она также подчеркнула, что белорусов «стремятся разделить по любому поводу».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готовит дополнительные меры в ответ на санкции Запада.