В Белоруссии заявили о желании внешних сил уничтожить белорусскую государственность
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- Legion-Media
«Внешние силы по-прежнему строят планы по уничтожению белорусской государственности. Достижения независимой Белоруссии — мир и безопасность, народное единство и традиционные ценности, социально ориентированная экономика и миролюбивая внешняя политика — их главные мишени», — заявила она.
Её слова приводит пресс-служба верхней палаты парламента в своём Telegram-канале.
Она также подчеркнула, что белорусов «стремятся разделить по любому поводу».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готовит дополнительные меры в ответ на санкции Запада.