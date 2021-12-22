В Белоруссии заявили о желании внешних сил уничтожить белорусскую государственность

Короткая ссылка
Спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что внешние силы всё ещё хотят уничтожить белорусскую государственность.
В Белоруссии заявили о желании внешних сил уничтожить белорусскую государственность
  • © Arkadij Schell
  • Legion-Media

«Внешние силы по-прежнему строят планы по уничтожению белорусской государственности. Достижения независимой Белоруссии — мир и безопасность, народное единство и традиционные ценности, социально ориентированная экономика и миролюбивая внешняя политика — их главные мишени», — заявила она. 

Её слова приводит пресс-служба верхней палаты парламента в своём Telegram-канале.

Она также подчеркнула, что белорусов «стремятся разделить по любому поводу».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готовит дополнительные меры в ответ на санкции Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить