На Украине заявили о невозможности членства страны в НАТО

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Украина не может стать членом Североатлантического альянса НАТО, поскольку внеблоковый статус страны закреплён в Декларации о государственном суверенитете Украины.

«Внеблоковый статус лежит в самой основе государственности Украины», — пишет «СТРАНА.ua».

В качестве аргумента издание приводит цитату из Декларации о государственном суверенитете Украины, подтверждающую намерение страны не участвовать в военных блоках.

«Поскольку НАТО является военным и политическим союзом, то вступать в него тоже запрещено», — заключает издание.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что утверждённая стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает внеблоковый статус страны.

В свою очередь, замгоссекретаря США Виктория Нуланд прокомментировала возможность вступления Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс.

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