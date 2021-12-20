На Украине заявили о невозможности членства страны в НАТО
«Внеблоковый статус лежит в самой основе государственности Украины», — пишет «СТРАНА.ua».
В качестве аргумента издание приводит цитату из Декларации о государственном суверенитете Украины, подтверждающую намерение страны не участвовать в военных блоках.
«Поскольку НАТО является военным и политическим союзом, то вступать в него тоже запрещено», — заключает издание.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что утверждённая стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает внеблоковый статус страны.
В свою очередь, замгоссекретаря США Виктория Нуланд прокомментировала возможность вступления Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс.