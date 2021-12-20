Мишустин 20 декабря проведёт переговоры с премьером Казахстана Маминым

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Премьер-министр России Михаил Мишустин 20 декабря проведёт переговоры с казахстанским коллегой Аскаром Маминым.

«20 декабря Михаил Мишустин проведёт переговоры с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым в Москве», — говорится в Telegram-аккаунте правительства России.

Стороны обсудят российско-казахстанское торгово-экономическое сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза.  

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что отношения России и Казахстана развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества.

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