Мишустин 20 декабря проведёт переговоры с премьером Казахстана Маминым
«20 декабря Михаил Мишустин проведёт переговоры с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым в Москве», — говорится в Telegram-аккаунте правительства России.
Стороны обсудят российско-казахстанское торгово-экономическое сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза.
Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что отношения России и Казахстана развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества.