Мишустин 20 декабря проведёт переговоры с премьером Казахстана Маминым

Премьер-министр России Михаил Мишустин 20 декабря проведёт переговоры с казахстанским коллегой Аскаром Маминым.

«20 декабря Михаил Мишустин проведёт переговоры с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым в Москве», — говорится в Telegram-аккаунте правительства России.

Стороны обсудят российско-казахстанское торгово-экономическое сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что отношения России и Казахстана развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества.