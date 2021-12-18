Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива рассказал в интервью Telegraph, что Соединённые Штаты «тайно согласились» на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

«Крым Украина отдала России вместе с Америкой по существующим договорённостям», — передаёт слова Кивы РИА Новости.

Он добавил, что США привели к власти в Киеве подконтрольные им силы, договорившись при этом с Москвой, «у которой стояли собственные стратегические задачи».

Ранее старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко и политолог Юрий Светов прокомментировали в беседе с RT предложение украинского кабмина штрафовать за публичное отрицание «вооружённой агрессии России» и «оккупации Россией территории».

Украинское правительство предложило штрафовать на сумму до $1890 за публичное отрицание «вооружённой агрессии России» и «оккупации Россией территории». Такой законопроект кабмин направил на рассмотрение в Верховную раду.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, когда большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.