Депутат Рады Кива рассказал о «договорённостях» США с Россией по поводу Крыма
«Крым Украина отдала России вместе с Америкой по существующим договорённостям», — передаёт слова Кивы РИА Новости.
Он добавил, что США привели к власти в Киеве подконтрольные им силы, договорившись при этом с Москвой, «у которой стояли собственные стратегические задачи».
Ранее старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко и политолог Юрий Светов прокомментировали в беседе с RT предложение украинского кабмина штрафовать за публичное отрицание «вооружённой агрессии России» и «оккупации Россией территории».
Украинское правительство предложило штрафовать на сумму до $1890 за публичное отрицание «вооружённой агрессии России» и «оккупации Россией территории». Такой законопроект кабмин направил на рассмотрение в Верховную раду.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, когда большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.