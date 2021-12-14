Генерал СБУ Вовк назвал опасными заявления Киева о «танках на Красной площади»

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Бывший глава Следственного управления Службы безопасности Украины генерал-майор Василий Вовк в эфире телеканала «Наш» высказался об опасности заявлений украинского руководства о «танках на Красной площади».

По словам Вовка, он является «патриотом Украины» и «понимает, где опасность».

При этом он отметил, что не признаёт «этих супер-патриотов», которые «только прыгают с флагами по улицам» и призывают к войне, говоря, что «дойдут до Урала».

«А руководство говорит: «Мы на танках пройдёмся по Красной площади», — цитирует его РИА Новости.

Также украинский генерал выразил мнение, что в нынешних условиях президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит надеяться на то, что российский лидер Владимир Путин его примет.

В сентябре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться по Арбату и Красной площади в Москве на танке.

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