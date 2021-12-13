Врач Саакашвили счёл его состояние здоровья неудовлетворительным

Короткая ссылка
Личный врач бывшего экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе считает его состояние здоровья неудовлетворительным.

«Состояние Саакашвили неудовлетворительное. У него общая слабость, добавились... желудочные и кишечные проблемы... Выявлена анемия, которой у него до этого не было», — передаёт Интерфакс слова медика, сказанные после осмотра пациента.

По его словам, Саакашвили необходимы качественная диагностика и передовые препараты.

Член альтернативного медицинского консилиума, созданного под эгидой Народного защитника Грузии, невролог Отар Тоидзе назвал неврологическое состояние бывшего политика сложным, требующим направления в психоневрологический центр.

«У него отмечается проблема передвижения, координации, смена настроения», — заключил невролог.

Ранее Саакашвили сообщил, что по состоянию здоровья не сможет присутствовать на судебном заседании в Тбилисском городском суде 9 декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить