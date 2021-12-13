Врач Саакашвили счёл его состояние здоровья неудовлетворительным

Личный врач бывшего экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе считает его состояние здоровья неудовлетворительным.

«Состояние Саакашвили неудовлетворительное. У него общая слабость, добавились... желудочные и кишечные проблемы... Выявлена анемия, которой у него до этого не было», — передаёт Интерфакс слова медика, сказанные после осмотра пациента.

По его словам, Саакашвили необходимы качественная диагностика и передовые препараты.

Член альтернативного медицинского консилиума, созданного под эгидой Народного защитника Грузии, невролог Отар Тоидзе назвал неврологическое состояние бывшего политика сложным, требующим направления в психоневрологический центр.

«У него отмечается проблема передвижения, координации, смена настроения», — заключил невролог.

Ранее Саакашвили сообщил, что по состоянию здоровья не сможет присутствовать на судебном заседании в Тбилисском городском суде 9 декабря.