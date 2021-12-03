Глава МИД Белоруссии предупредил ЕС о последствиях санкционного давления
По словам Макея, «в конечном итоге никто не окажется в выигрыше».
Он считает, что Белоруссия «рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться». Министр подчеркнул, что в Минске сделают всё, чтобы такого не случилось.
«А Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы», — приводятся его слова на сайте белорусского МИД.
2 декабря ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций по Белоруссии. В него включены 17 физлиц и 11 организаций.
МИД Белоруссии назвал новые санкции США, Канады и Великобритании незаконными и пообещал дать им адекватный ответ.