Глава МИД Белоруссии предупредил ЕС о последствиях санкционного давления

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью телеканалу «Беларусь 1» предупредил, что в случае продолжения санкционного давления Евросоюз «потеряет» Белоруссию навсегда.

По словам Макея, «в конечном итоге никто не окажется в выигрыше».

Он считает, что Белоруссия «рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться». Министр подчеркнул, что в Минске сделают всё, чтобы такого не случилось.

«А Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы», — приводятся его слова на сайте белорусского МИД.

2 декабря ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций по Белоруссии. В него включены 17 физлиц и 11 организаций.

МИД Белоруссии назвал новые санкции США, Канады и Великобритании незаконными и пообещал дать им адекватный ответ.