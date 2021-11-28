Глава МИД Украины: оружие, как деньги, любит тишину

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о ведении Киевом активного диалога с разными партнёрами о поставках вооружений, отметив, что оружие, как и деньги, «любит тишину».

Отвечая в интервью немецкому изданию Die Zeit на вопрос о том, имеет ли министр в виду европейские страны, Кулеба ответил утвердительно.

«Сейчас мы находимся в очень активном диалоге с различными партнёрами... Но оружие, как деньги, оно любит тишину. Поэтому я не буду здесь подробно останавливаться на этом», — добавил украинский дипломат.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее констатировал увеличение поставок оружия из США на Украину.

В конце октября в МИД России призвали США, Германию и Францию прекратить милитаризацию Украины.

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