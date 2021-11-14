В Эстонии более 100 тысяч человек получили бустерную дозу вакцины от COVID-19

Короткая ссылка
Свыше 100 тыс. граждан Эстонии получили по меньшей мере одну бустерную дозу вакцины против коронавируса. Об этом заявили в пресс-службе Министерства социальных дел страны.

«В Эстонии как минимум одну бустерную дозу вакцины против COVID-19 получили 104 684 человека», — передаёт РИА Новости заявление ведомства.

Отмечается, что 64% всех бустерных доз получили лица старше 60 лет.

Ранее стало известно, что правительство Эстонии разрешило въезд в страну без тестирования и самоизоляции привитым от коронавируса россиянам.

Также сообщалось, что в стране в настоящий момент признаны все вакцины, в том числе те, которые не зарегистрированы в ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить