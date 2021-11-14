В Эстонии более 100 тысяч человек получили бустерную дозу вакцины от COVID-19

Свыше 100 тыс. граждан Эстонии получили по меньшей мере одну бустерную дозу вакцины против коронавируса. Об этом заявили в пресс-службе Министерства социальных дел страны.

«В Эстонии как минимум одну бустерную дозу вакцины против COVID-19 получили 104 684 человека», — передаёт РИА Новости заявление ведомства.

Отмечается, что 64% всех бустерных доз получили лица старше 60 лет.

Ранее стало известно, что правительство Эстонии разрешило въезд в страну без тестирования и самоизоляции привитым от коронавируса россиянам.

Также сообщалось, что в стране в настоящий момент признаны все вакцины, в том числе те, которые не зарегистрированы в ЕС.