В Эстонии более 100 тысяч человек получили бустерную дозу вакцины от COVID-19
«В Эстонии как минимум одну бустерную дозу вакцины против COVID-19 получили 104 684 человека», — передаёт РИА Новости заявление ведомства.
Отмечается, что 64% всех бустерных доз получили лица старше 60 лет.
Ранее стало известно, что правительство Эстонии разрешило въезд в страну без тестирования и самоизоляции привитым от коронавируса россиянам.
Также сообщалось, что в стране в настоящий момент признаны все вакцины, в том числе те, которые не зарегистрированы в ЕС.