Глава Минобороны Белоруссии заявил о готовности ВС страны ответить жёстко на любые выпады

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что создаётся впечатление, будто Польша хочет развязать конфликт, втянув в него Евросоюз.

«Создаётся впечатление, что наши соседи, в том числе Польша, в рамках решения своих внутриполитических проблем, а также проблем внутри Евросоюза готовы развязать конфликт, в который хотят втянуть Европу», — приводит БЕЛТА слова Хренина.

Он подчеркнул, что Вооружённые силы Белоруссии «готовы ответить жёстко на любые выпады».

По словам министра, «созданная система реагирования на любые угрозы и вызовы позволяет Белоруссии обеспечить безопасность страны, в том числе при необходимости» — с главным стратегическим союзником, Россией.

Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что власти Белоруссии готовы пойти на жёсткие ответные меры, если прошедшие закрытые консультации членов Совета Безопасности ООН по ситуации на польско-белорусской границе будут использованы Евросоюзом в качестве аргумента для введения очередных санкций.

15 ноября главы МИД стран Евросоюза обсудят расширение санкций против Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами.