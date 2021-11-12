Глава Минобороны Белоруссии заявил о готовности ВС страны ответить жёстко на любые выпады

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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что создаётся впечатление, будто Польша хочет развязать конфликт, втянув в него Евросоюз.
Глава Минобороны Белоруссии заявил о готовности ВС страны ответить жёстко на любые выпады
  • Reuters

«Создаётся впечатление, что наши соседи, в том числе Польша, в рамках решения своих внутриполитических проблем, а также проблем внутри Евросоюза готовы развязать конфликт, в который хотят втянуть Европу», — приводит БЕЛТА слова Хренина.

Он подчеркнул, что Вооружённые силы Белоруссии «готовы ответить жёстко на любые выпады».

По словам министра, «созданная система реагирования на любые угрозы и вызовы позволяет Белоруссии обеспечить безопасность страны, в том числе при необходимости» — с главным стратегическим союзником, Россией.

Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что власти Белоруссии готовы пойти на жёсткие ответные меры, если прошедшие закрытые консультации членов Совета Безопасности ООН по ситуации на польско-белорусской границе будут использованы Евросоюзом в качестве аргумента для введения очередных санкций.

15 ноября главы МИД стран Евросоюза обсудят расширение санкций против Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами.

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