Украина сделала предупреждение Белоруссии из-за позиции Минска по Крыму
«Изменение подхода Белоруссии для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведёт к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений», — цитирует РИА Новости заявление пресс-секретаря, которое он сделал в беседе с украинским СМИ.
Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА Новости прокомментировал позицию белорусской стороны относительно Крыма.
По его словам, Минск понимает «в реальности, что Крым является сейчас российской территорией».
В сентябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не ставит вопрос о признании Белоруссией Крыма, поскольку это является суверенным делом республики.