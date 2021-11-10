Украина сделала предупреждение Белоруссии из-за позиции Минска по Крыму

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Министерство иностранных дел Украины обратило внимание на заявление главы МИД Белоруссии Владимира Макея о принадлежности Крыма, заявил пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

«Изменение подхода Белоруссии для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведёт к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений», — цитирует РИА Новости заявление пресс-секретаря, которое он сделал в беседе с украинским СМИ.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА Новости прокомментировал позицию белорусской стороны относительно Крыма.

По его словам, Минск понимает «в реальности, что Крым является сейчас российской территорией».

В сентябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не ставит вопрос о признании Белоруссией Крыма, поскольку это является суверенным делом республики.

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