В Белоруссии рассказали о целях союзной программы России и Белоруссии
«Мы готовы защищать свою страну, свой народ, но мы никогда не развяжем войну и не пойдем завоёвывать что-то там», — цитирует РИА Новости заявление Короля.
Он также подчеркнул, что ни Россия, ни Белоруссия никогда не были агрессорами.
«Может быть, какие-то отдельные горячие головы и вынашивают какие-то планы, но я далёк от мысли, что кто-то на это решится», — отметил Король.
По его мнению, в белорусской столице называют «бряцание оружием просто как провокацию» и не собираются поддаваться на неё.
Ранее президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства.
4 ноября Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран.