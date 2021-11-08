В Белоруссии рассказали о целях союзной программы России и Белоруссии

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Первый заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Игорь Король в интервью телеканалу СТВ рассказал о целях и задачах новой доктрины Союзного государства Белоруссии и России.

«Мы готовы защищать свою страну, свой народ, но мы никогда не развяжем войну и не пойдем завоёвывать что-то там», — цитирует РИА Новости заявление Короля.

Он также подчеркнул, что ни Россия, ни Белоруссия никогда не были агрессорами.

«Может быть, какие-то отдельные горячие головы и вынашивают какие-то планы, но я далёк от мысли, что кто-то на это решится», — отметил Король.

По его мнению, в белорусской столице называют «бряцание оружием просто как провокацию» и не собираются поддаваться на неё.

Ранее президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства.

4 ноября Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран.

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