Украинский омбудсмен попросила СБУ и полицию удалить с «Миротворца» данные о детях

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в полицию и СБУ с требованием убрать из списков сайта «Миротворец» информацию о детях.
Украинский омбудсмен попросила СБУ и полицию удалить с «Миротворца» данные о детях
  • © facebook.com/denisovaombudsman

«Обратилась в Национальную полицию Украины и Службу безопасности Украины с требованием принять меры по изъятию из списков сайта «Миротворец» информации о малолетних и несовершеннолетних детях с целью недопущения нарушения их прав и втягивания в вооружённый конфликт», — написала она в Telegram.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал недопустимой ситуацию с размещением личных данных 12-летней Фаины Савенковой из Луганска на украинском сайте «Миротворец».

Перед этим девочка обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой закрыть сайт «Миротворец». 

Данные ребёнка из самопровозглашённой Луганской народной республики оказались в публичном доступе на сайте после того, как она записала видеообращение к членам Совбеза ООН, где призвала не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь.

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