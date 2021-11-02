Украинский омбудсмен попросила СБУ и полицию удалить с «Миротворца» данные о детях

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в полицию и СБУ с требованием убрать из списков сайта «Миротворец» информацию о детях.

«Обратилась в Национальную полицию Украины и Службу безопасности Украины с требованием принять меры по изъятию из списков сайта «Миротворец» информации о малолетних и несовершеннолетних детях с целью недопущения нарушения их прав и втягивания в вооружённый конфликт», — написала она в Telegram.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал недопустимой ситуацию с размещением личных данных 12-летней Фаины Савенковой из Луганска на украинском сайте «Миротворец».

Перед этим девочка обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой закрыть сайт «Миротворец».

Данные ребёнка из самопровозглашённой Луганской народной республики оказались в публичном доступе на сайте после того, как она записала видеообращение к членам Совбеза ООН, где призвала не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь.