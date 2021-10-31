На выборах в Грузии победили кандидаты от правящей партии

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Представители правящей парии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Об этом свидетельствуют данные грузинского ЦИК с 99,87% участков в Тбилиси и 100% участков в других городах.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии, действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набрал 55,6% голосов, представитель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия — 44,4%.

В четырёх других крупных городах — Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми тоже одержали победу кандидаты «Грузинской мечты».

Лишь в одном городе — Цаленджиха — победил оппозиционный представитель «Единого национального движения» Георгий Харчилава. Он набрал 51,1%, опередив кандидата «Грузинской мечты» Гогу Гулордаву на 314 голосов.

Ранее в Грузии начался второй тур выборов в местные органы власти. Явка во втором туре муниципальных выборов в Грузии по данным на 15:00 (14:00 мск) составила 31,82%.

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