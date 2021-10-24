Консульский отдел посольства России в Абхазии закроют до 7 ноября

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В целях недопущения распространения пандемии COVID-19 консульский отдел посольства России в Абхазии будет закрыт в период с 30 октября по 7 ноября.

«В целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и в соответствии с указом Президента России от 20 октября 2021 года № 595 консульский отдел Посольства России в Абхазии будет закрыт с 30 октября по 7 ноября», — говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни.

Роспотребнадзор в период нерабочих дней рекомендует не планировать поездки и по возможности находиться дома.

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