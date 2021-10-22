Медведчук не обращался за гражданством России
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Пескова, Медведчук с соответствующим заявлением не обращался.
Пресс-секретарь президента заметил, что без обращения Москва не может предоставить гражданство украинскому политику.
«Для того, чтобы кто-то получил российское гражданство, он должен обратиться за российским гражданством», — отметил Песков.
Ранее Медведчук заявил, что у него нет российского гражданства и его не интересует идея возможной выдачи его России в обмен на граждан Украины. Ранее с таким предложением выступил украинский президент Владимир Зеленский.