Медведчук не обращался за гражданством России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не обращался в Москву для предоставления гражданства России.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Пескова, Медведчук с соответствующим заявлением не обращался.

Пресс-секретарь президента заметил, что без обращения Москва не может предоставить гражданство украинскому политику.

«Для того, чтобы кто-то получил российское гражданство, он должен обратиться за российским гражданством», — отметил Песков.

Ранее Медведчук заявил, что у него нет российского гражданства и его не интересует идея возможной выдачи его России в обмен на граждан Украины. Ранее с таким предложением выступил украинский президент Владимир Зеленский.