В Грузии оценили состояние здоровья Саакашвили

В Специальной пенитенциарной службе Министерства юстиции Грузии заявили, что состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили является удовлетворительным.

«К этому времени состояние Михаила Саакашвили удовлетворительное. Специальная пенитенциарная служба разъясняет, что информация, распространённая в СМИ в связи с ухудшением здоровья Михаила Саакашвили, не соответствует действительности. Михаил Саакашвили получает назначенные медикаменты. К этому времени его здоровье удовлетворительное. В частности, давление — 120/90, пульс — 90, глюкоза — 101 мг/дл», — приводит ТАСС заявление службы.

Ранее личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил, что состояние здоровья экс-президента ухудшилось и ему требуется госпитализация.

4 октября адвокаты Саакашвили рассказали, что он продолжает голодовку, тем самым выражая протест.

Позднее глава Специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили сообщил, что Саакашвили начал принимать соки и мёд.