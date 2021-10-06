Парламент Киргизии одобрил проект об исполнительной власти
- © Xinhua
- globallookpress.com
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе законодательного собрания республики.
«Жогорку кенеш (парламент. — RT) в третьем чтении одобрил проект конституционного закона «О кабинете министров Кыргызской Республики», — заявил собеседник агентства.
Законопроект инициировал глава государства Садыр Жапаров.
Ранее президент освободил от должности главу Минобороны страны Таалайбека Омуралиева и назначил на этот пост Бактыбека Бекболотова.