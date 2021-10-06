Парламент Киргизии одобрил проект об исполнительной власти

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В парламенте Киргизии в третьем чтении одобрили законопроект, в соответствии с которым президент страны возглавит исполнительную власть в государстве.
Парламент Киргизии одобрил проект об исполнительной власти
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  • globallookpress.com

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе законодательного собрания республики.

«Жогорку кенеш (парламент. — RT) в третьем чтении одобрил проект конституционного закона «О кабинете министров Кыргызской Республики», — заявил собеседник агентства.

Законопроект инициировал глава государства Садыр Жапаров.

Ранее президент освободил от должности главу Минобороны страны Таалайбека Омуралиева и назначил на этот пост Бактыбека Бекболотова.

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