Парламент Киргизии одобрил проект об исполнительной власти

В парламенте Киргизии в третьем чтении одобрили законопроект, в соответствии с которым президент страны возглавит исполнительную власть в государстве.

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Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе законодательного собрания республики. «Жогорку кенеш (парламент. — RT) в третьем чтении одобрил проект конституционного закона «О кабинете министров Кыргызской Республики», — заявил собеседник агентства. Законопроект инициировал глава государства Садыр Жапаров. Ранее президент освободил от должности главу Минобороны страны Таалайбека Омуралиева и назначил на этот пост Бактыбека Бекболотова.