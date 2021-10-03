На «Гродно азот» опровергли информацию о разливе кислоты

На предприятии «Гродно азот» отрицают информацию о разливе кислоты.

«В связи с нарушением в схеме электроснабжения насоса питательной воды произошла остановка двух агрегатов слабой азотной кислоты цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси», — приводит ТАСС сообщение корпоративного издания «Гродненский химик».

Отмечается, что «повреждения технологического оборудования и агрегатов во время остановки, выбросов окислов азота и проливов кислоты не зафиксировано».

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что на «Гродно азот» произошёл прорыв трубы с кислотой, испарения которой ветром сносит в сторону города Гродно.