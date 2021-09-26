В Баку опровергли сообщения о пожаре во Дворце Гейдара Алиева

В МЧС Азербайджана опровергли сообщения о пожаре во Дворце Гейдара Алиева в центре столицы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

«Пожара или возгорания в здании не было. Наблюдалось кратковременное задымление в соседнем с дворцом здании, оно было оперативно ликвидировано», — отметили в управлении противопожарной безопасности Насиминского района Баку.

Ранее в нескольких Telegram-каналах сообщалось о взрыве и пожаре в здании.

В пятницу, 24 сентября, сотрудники МЧС России потушили пожар в здании Военного университета в Москве. Ликвидация возгорания осложнялась деревянными перекрытиями строения, пустотами и плотным задымлением.