Гутерреш обсудил с главой МИД Белоруссии ситуацию в стране
«Генеральный секретарь ООН и министр иностранных дел обсудили взаимодействие ООН и Белоруссии, включая выполнение целей устойчивого развития. Они также обменялись взглядами на события в Белоруссии и регионе», — говорится в сообщении офиса Генсека ООН.
В 2020 году после выборов президента в республике начались массовые протесты. Западные страны осудили жёсткое подавление недовольства в стране.
Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью RT ранее рассказал о своей роли в протестах в республике год назад.