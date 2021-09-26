Гутерреш обсудил с главой МИД Белоруссии ситуацию в стране

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провёл переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем о ситуации в стране.

«Генеральный секретарь ООН и министр иностранных дел обсудили взаимодействие ООН и Белоруссии, включая выполнение целей устойчивого развития. Они также обменялись взглядами на события в Белоруссии и регионе», — говорится в сообщении офиса Генсека ООН.

В 2020 году после выборов президента в республике начались массовые протесты. Западные страны осудили жёсткое подавление недовольства в стране.

Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью RT ранее рассказал о своей роли в протестах в республике год назад.