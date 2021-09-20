В Белоруссии за сутки выявили 1941 случай коронавируса

В Белоруссии за сутки выявили 1941 случай коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов COVID-19 достигло 518 369.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровел 504 561 пациент с подтверждённым COVID-19.

Проведено в общей сложности 8 229 179 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4016 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.