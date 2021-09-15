СК возбудил уголовное дело по факту ранения мирных жителей украинскими силовиками
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По данным следствия, 11 сентября 2021 года военнослужащие Вооружённых сил Украины обстреляли из миномётов объекты гражданской инфраструктуры в городе Докучаевск. В результате двое мирных жителей, 65-летний мужчина и 59-летняя женщина, получили ранения.

Украинские силовики нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и  меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол II к ней, сообщается на сайте Следственного комитета.

По информации ведомства, обстреливая населённый пункт, украинские военнослужащие «намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооружённом конфликте».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК («Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»).

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления и круг лиц, к нему причастных.