В Белоруссии за сутки выявили 1907 случаев коронавируса
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 493 053 пациента с подтверждённым COVID-19.
Проведено в общей сложности 8 038 526 тестов.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3917 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.