В Белоруссии за сутки выявили 1907 случаев коронавируса

В Белоруссии за сутки выявили 1907 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов заболевания COVID-19 достигло 503 073.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 493 053 пациента с подтверждённым COVID-19.

Проведено в общей сложности 8 038 526 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3917 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.