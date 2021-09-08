Глава МЧС Казахстана выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин выразил соболезнования в связи с гибелью своего российского коллеги Евгения Зиничева.

«От имени МЧС Республики Казахстан и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с гибелью министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерала армии Евгения Николаевича Зиничева», — говорится в сообщении Ильина на сайте МЧС Казахстана.

Он отметил, что Зиничев внёс особый вклад в развитие отношений МЧС двух стран.

8 сентября МЧС сообщило, что Зиничев трагически погиб в ходе межведомственных учений, спасая известного кинорежиссёра Александра Мельника.