Глава МЧС Казахстана выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева

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Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин выразил соболезнования в связи с гибелью своего российского коллеги Евгения Зиничева.
Глава МЧС Казахстана выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева
  • © РИА Новости / МЧС РФ

«От имени МЧС Республики Казахстан и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с гибелью министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерала армии Евгения Николаевича Зиничева», — говорится в сообщении Ильина на сайте МЧС Казахстана.

Он отметил, что Зиничев внёс особый вклад в развитие отношений МЧС двух стран.

8 сентября МЧС сообщило, что Зиничев трагически погиб в ходе межведомственных учений, спасая известного кинорежиссёра Александра Мельника.

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