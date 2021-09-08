Глава МЧС Казахстана выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева
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«От имени МЧС Республики Казахстан и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с гибелью министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерала армии Евгения Николаевича Зиничева», — говорится в сообщении Ильина на сайте МЧС Казахстана.
Он отметил, что Зиничев внёс особый вклад в развитие отношений МЧС двух стран.
8 сентября МЧС сообщило, что Зиничев трагически погиб в ходе межведомственных учений, спасая известного кинорежиссёра Александра Мельника.