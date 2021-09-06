В ЛНР заявили, что артиллерия ВСУ планирует огневые провокации

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Официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что артиллерия ВСУ планирует огневые провокации у линии соприкосновения.
В ЛНР заявили, что артиллерия ВСУ планирует огневые провокации
  • РИА Новости

«Наша разведка отмечает активизацию боевой подготовки артиллерийских подразделений 30-й и 79-й бригад ВСУ. В ходе занятий артиллеристы отрабатывают выход на подготовленные заранее позиции для ведения огня», — цитирует его Луганский информационный центр.

Филипоненко отметил, что, по сведениям разведки, командующий оперативно-тактической группировкой ВСУ «Север» полковник Владимир Горбатюк отдал распоряжение об обеспечении артбригад боеприпасами «из расчёта два боекомплекта на каждое орудие».

«Таким образом, ожидаем в ближайшее время усиления воздушной разведки со стороны противника и последующих провокаций путём обстрела наших позиций и объектов гражданской инфраструктуры республики из запрещённых минскими договорённостями артиллерийских орудий», — подчеркнул он.

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