В Белоруссии за сутки выявили 1836 случаев коронавируса

В Белоруссии за сутки выявили 1836 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов заболевания COVID-19 достигло 485 067.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 477 682 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Проведено в общей сложности 7 839 164 теста.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3803 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.