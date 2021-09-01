В Белоруссии за сутки выявили 1699 случаев коронавируса

В Белоруссии за сутки выявили 1699 случаев коронавирусой инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов заболевания COVID-19 достигло 483 231.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 475 898 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Проведено в общей сложности 7 817 642 теста.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умер 3791 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.