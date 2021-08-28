Подразделения зенитных ракетных войск России прибыли в Гродно

Короткая ссылка
Подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации прибыли в Гродно для создания совместного учебно-боевого центра подготовки ВВС и войск ПВО двух государств.
Подразделения зенитных ракетных войск России прибыли в Гродно
  • © Министерство обороны Республики Белорусь

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии в своём Telegram-канале.

«Для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации. 3 сентября ожидается прибытие авиационной составляющей — самолётов Су-30СМ ВКС России на аэродром Барановичи», — говорится в сообщении.

Решение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки вооружённых сил Белоруссии и России было принято в ходе переговоров руководителей оборонных ведомств 5 марта 2021 года в Москве.

23 августа сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин провели телефонные переговоры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить