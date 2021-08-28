Подразделения зенитных ракетных войск России прибыли в Гродно

Подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации прибыли в Гродно для создания совместного учебно-боевого центра подготовки ВВС и войск ПВО двух государств.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии в своём Telegram-канале.

«Для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации. 3 сентября ожидается прибытие авиационной составляющей — самолётов Су-30СМ ВКС России на аэродром Барановичи», — говорится в сообщении.

Решение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки вооружённых сил Белоруссии и России было принято в ходе переговоров руководителей оборонных ведомств 5 марта 2021 года в Москве.

23 августа сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин провели телефонные переговоры.