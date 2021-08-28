В Абхазии вакциной «Спутник Лайт» привились более 1,8 тысячи человек

На территории Абхазии российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» привились 1870 человек.

«С 10 по 27 августа в Абхазии российской вакциной «Спутник Лайт» провакцинировались 1870 человек», — говорится в сообщении Минздрава республики, размещённого в Facebook.

По состоянию на 27 августа, общее количество инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 24 952 человека. Зарегистрировано 372 летальных исходов. Выздоровели 20 766 человек.

В начале августа глава абхазской диаспоры в Москве (МАД) Беслан Агрба приобрёл для республики пять тысяч доз вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт».

На прошлой неделе российский мобильный госпиталь на 100 мест прибыл в Абхазию из Ставропольского края для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.