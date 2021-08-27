Глава Минобороны Казахстана: пожары на юге стране не повлияли на проведение АрМИ
«Два конкурса АрМИ проходят на большом расстоянии от того места, где мы находимся. Они продолжаются по плану», — приводит его слова ТАСС.
В рамках состязаний на территории Казахстана в 2021 году организованы два конкурса — «Мастера артиллерийского огня» и «Соколиная охота».
В ведомстве ранее заявили о шести взрывах на складе воинской части в Жамбылской области.
По официальным данным, в результате пожара погибли три человека.
Причину возгорания пока установить не удалось.