Глава Минобороны Казахстана: пожары на юге стране не повлияли на проведение АрМИ

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Взрывы инженерных боеприпасов и пожар на складе воинской части на юге Казахстана не повлияли на проведение Армейских международных игр (АрМИ), заявил глава Минобороны республики Нурлан Ермекбаев.

«Два конкурса АрМИ проходят на большом расстоянии от того места, где мы находимся. Они продолжаются по плану», — приводит его слова ТАСС.

В рамках состязаний на территории Казахстана в 2021 году организованы два конкурса — «Мастера артиллерийского огня» и «Соколиная охота».

В ведомстве ранее заявили о шести взрывах на складе воинской части в Жамбылской области.

По официальным данным, в результате пожара погибли три человека.

Причину возгорания пока установить не удалось.

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