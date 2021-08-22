Глава Минобороны Армении отправится в Россию для участия в открытии «Армии-2021»

Глава Минобороны Армении Аршак Карапетян отправится в Россию для участия в церемониях открытия военно-промышленной выставки «Армия-2021» и Армейских международных игр.

Об этом сообщает пресс-служба армянского ведомства.

«Делегация во главе с министром обороны РА Аршаком Карапетяном 22 августа посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию для участия в торжественных церемониях открытия военно-промышленной выставки «Армия-2021» и Армейских международных игр», — говорится в заявлении.

19 августа начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе заявил о завершении подготовки к военно-техническому форуму «Армия-2021» и Армейским международным играм — мероприятиям, проводимым Минобороны России.