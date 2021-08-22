Депутат Рады назвал позором поздравление США с Днём независимости Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович возмутился поздравлением посольства США на Украине с 30-й годовщиной независимости государства.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

На видео, опубликованном в Instagram, представители американской дипмиссии исполнили песню «Мой друг» группы Kozak System «в честь дружбы между народами Украины и США».

«Такого унижения украинские коррупционеры ещё в своей жизни не испытывали — за 20 лет оккупации Афганистану на разграбление дали $3 трлн, а на 30-летие оккупации Украины нашему коррупционному «Талибану»* спели всего лишь песенку. Посольство США в Киеве спело песенку своим украинским друзьям. ЭТО КАКОЙ-ТО ПОЗОР!» — заявил Рабинович.

Президент Украины Владимир Зеленский в мае на пресс-конференции объявил, что в День независимости Украины, 24 августа, состоится масштабный военный парад. По его словам, в мероприятиях по случаю 30-летия независимости примут участие представители 30 стран: приглашены президенты, премьеры, главы церквей, министры иностранных дел.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.