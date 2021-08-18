Суд в Белоруссии признал террористами «Отряды гражданской самообороны»

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Верховный суд Белоруссии признал «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией.
Суд в Белоруссии признал террористами «Отряды гражданской самообороны»
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«Установлено, что указанное сообщество было создано в сентябре 2020 года в целях осуществления противоправной деятельности и объединяло радикально настроенных граждан для насильственной смены государственной власти», — сообщила Генеральная прокуратура республики.

Как сообщает ведомство, руководители и члены организации «не только обсуждали, но и приступили к совершению актов терроризма на территории Беларуси», чтобы дестабилизировать общественный порядок и оказать воздействие на принятие решений органами власти.

«С сегодняшнего дня деятельность данной структуры на территории нашей страны запрещена: решение Верховного суда вступило в законную силу. Любые дальнейшие действия, связанные с руководством, вербовкой, обучением и участием в деятельности данной организации, повлекут наступление уголовной ответственности», — говорится в пресс-релизе.

В начале июля президент страны Александр Лукашенко заявил, что на территории Белоруссии вскрыты все спящие террористические ячейки, преследующие цель сменить власть в республике насильственным путём.

По данным на конец июля, в республике было возбуждено более 4200 уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом.

Также 13 августа власти признали экстремистскими белорусский информационно-сервисный интернет-портал TUT.BY и его аналоги в соцсетях и мессенджерах.

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