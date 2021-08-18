Туркмения рассчитывает на скорое создание новых госинститутов в Афганистане

Министерство иностранных дел Туркменистана выразило уверенность, что в Афганистане в ближайшее время будут сформированы новые государственные институты «при широком участии всех этнических групп».

«Официальный Ашхабад выступает за скорейшую нормализацию обстановки в Афганистане и выражает уверенность в том, что новые государственные институты в этой стране будут сформированы в ближайшее время в правовом поле и при широком участии всех этнических групп, проживающих в Афганистане», — говорится в сообщении МИД республики.

Там добавили, что страна продолжит оказание всестороннего содействия афганскому народу «в деле утверждения мира, гражданского согласия и стабильности в стране».

Как ранее заявили в МИД Китая, Пекин намерен продолжать помогать Афганистану и после установления движением «Талибан»* контроля над этой страной.

Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз должен вести переговоры с талибами для предотвращения возможного гуманитарного и миграционного кризиса в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.